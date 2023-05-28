В Египте обнаружили две крупные мастерские по мумификации

В селе Саккара в Египте археологи во главе с генеральным секретарем высшего совета по делам памятников древности Мустафа Визари обнаружили две древние мастерские по мумификации умерших людей и животных, а также две гробницы и коллекции артефактов. Об этом 27 мая сообщило издание Daily News Egypt.

«Мастерская для людей имеет прямоугольную форму и спроектирована таким образом, что разделена на несколько комнат, оборудованных каменными кроватями, на которые покойные ложились для мумификации», — сказано в статье.

Внутри каждой комнаты были глиняные горшки, инструменты и ритуальные сосуды для мумификации. Внутри мастерской для животных нашли несколько захоронений и бронзовые инструменты, использовавшиеся для процесса бальзамирования.

Также первая обнаруженная гробница относится к 5-й династии (2400 год до н.э.). Вторая гробница — к 18-й династии (1400 год до н.э.).

Ранее, 25 апреля, археологи в Перу обнаружили останки человека, которому, предположительно, более 1 тыс. лет. Мумия хорошо сохранилась: часть кожи и волос не повреждена.