В Перу обнаружили тысячелетнюю мумию

Археологи в Перу обнаружили останки человека, которому, предположительно, более 1 тыс. лет. Мумия хорошо сохранилась: часть кожи и волос не повреждена, передает телеканал «Известия». Исследователи полагают, что похороненному в гробнице было не более 20 лет. Предварительно, подросток жил в эпоху цивилизации Лима или Ичма. Раскопки проводились в комплексе Кахамаркилья недалеко от окраины Лимы, тело нашли на глубине 200 м.

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