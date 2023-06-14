В Тюмени четыре человека насмерть отравились контрафактной водкой

В Тюмени четыре человека насмерть отравились суррогатной водкой с метиловым спиртом. Об этом сообщили в среду, 14 июня, в пресс-службе областного СУ СК по области.

«С января 2023 года в городе Тюмени неустановленными лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

На бутылках с суррогатной водкой были наклеены этикетки «Царская охота» и «Родники Сибири».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Полицейские устанавливают причастных к произошедшему.

В этом же месяце в пресс-службе Минпромторга сообщили «Известиям», что в России готовится проект федерального закона, согласно которому в стране запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола), который в том числе используется для производства суррогатного алкоголя.

5 июня стало известно, что в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. В настоящее время число пострадавших превышает 100 человек.