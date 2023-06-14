Более 5 млн рублей направят на ремонт ливневки в Бийске
В Бийске (Алтайский край) объявили о поиске подрядчика на ремонт ливневой канализации. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на документацию соответствующего электронного аукциона.
Речь идет о ливневке в районе Городского дворца культуры. Работы запланированы на участке от улицы Ударной до Горно-Алтайской.
Максимальная стоимость контракта с подрядчиком оценивается в 5,3 млн рублей. Сроки проведения работ издание не называет.
13 июня сообщалось, что строительство новой ливневки началось на улице Кирова в Ижевске (Удмуртия). Работы пройдут по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».