Строительство новой ливневки началось на улице Кирова в Ижевске

В Октябрьском районе Ижевска (Удмуртия) началось строительство новой ливневой канализации на улице Кирова. Об этом сообщил замначальника городской службы благоустройства и дорожного хозяйства по производству Игорь Наумов.

Подрядчиком выступает ООО «Стройсервис». Стоимость контракта с фирмой составила 84 млн рублей, 99% от суммы выделяются из федерального бюджета по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет ИА «Сусанин».

«Сейчас старый коллектор забит и находится в нерабочем состоянии. Ремонту он не подлежит. Мы его обойдем и сделаем новый. Все работы должны быть завершены к 1 ноября», — рассказал исполнительный директор подрядной организации Андрей Никитин, его цитирует Udm-info.ru.

Ливневка на Кирова не единственный объект, который построят по программе «Стимул» в 2023 году. До конца октября также планируется проложить сети ливневой канализации и водопроводные трубы к новому жилому комплексу на улице 10 лет Октября. Кроме того, будут закольцованы сети водоснабжения на территории, ограниченной улицами Камбарская, Союзная, Ленина и границей Ижевска.

Во время празднования Дня города 12 июня 2022 года тогдашний глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил о том, что городская ливневка требует ремонта и поэтому не справляется с аномальными осадками, уточняет также издание Udm-info.ru. Стоимость масштабной модернизации тогда оценивалась в 11 млрд рублей.