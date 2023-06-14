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В сентябре откроется первый в России частный STEM-университет

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В сентябре этого года в Москве начнет свою работу первый в России частный STEM-университет, объединяющий науку, технологии, инженерию и математику. Учредитель нового учебного заведения — «Тинькофф».

По словам председателя правления компании Станислава Близнюка, Центральный университет создан для того, чтобы у молодежи «появилась возможность получить востребованную профессию». Студенты «смогут создавать продукт для всех отраслей экономики — не только для банковской деятельности», добавил Близнюк. Он выразил уверенность в том, что выпускники вуза будут востребованы во многих областях.

Отмечается, что университет объединит опыт ведущих физико-математических и технических вузов страны и бизнес-экспертизу крупнейших компаний-работодателей. Основные принципы вуза — персонализация, прикладной формат обучения, поддержка студентов на всех этапах обучения.

Ректор центрального университета Евгений Ивашкевич отметил, что создатели вуза стремятся сделать площадку, на которой студенты, преподаватели и будущие работодателей объединяются в одно сообщество. «С тем чтобы они совместно обогащали друг друга, создавали новые образовательные форматы», — добавил он.

Первую двухгодичную программу запустят в сентябре текущего года, а программа бакалавриата стартует в сентябре 2024-го. Первый набор на бакалавриат откроют для 500 учащихся. Выпускники STEM-университета получат дипломы государственного образца.

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