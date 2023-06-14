В сентябре откроется первый в России частный STEM-университет

В сентябре откроется первый в России частный STEM-университет

2023-06-14 18:21:07

2023-06-14 18:21:07

2023-06-14 18:21:07

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