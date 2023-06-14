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Фигурантов дела об избиении Шведа отпустили из СИЗО

«Спорт-Экспресс»: трех фигурантов дела об избиении Шведа отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Трем подозреваемым в избиении баскетболиста Алексея Шведа изменили меру пресечения на подписку о невыезде до решения суда. Об этом 14 июня сообщила газета «Спорт-Экспресс».

По информации издания, из СИЗО вышли 17-летний Рамзин Амирасланов, 20-летний Князь Амирасланов и 20-летний Глеб Писарев. 31-летний Юсуф Мирашуров продолжает находиться под стражей.

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Нападение на спортсмена было совершено 2 мая. Это произошло на выходе из ресторана на Большой Никитской улице. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода и основания черепа.

6 мая Пресненский суд Москвы арестовал Мирашурова по уголовному делу об избиении Шведа. Также троих участников инцидента суд арестовал до 2 июля.

Позже баскетболиста выписали из больницы. Швед рассказал в видеообращении, что чувствует себя намного лучше, и выразил благодарность за любовь и поддержку, которую он получил во время лечения.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.

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