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Примаков рассказал о проблемах Россотрудничества из-за санкций Запада

Глава: из-за антироссийских санкций в Евросоюзе Россотрудничество оказалось под запретом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков 14 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал «Известиям» о проблемах, с которыми столкнулось ведомство из-за антироссийских санкций Запада.

«У нас постоянно довольно много проблем, которые начались даже до специальной военной операции, со специальной военной операцией, особенно тем более, что мы попали в девятый, если не ошибаюсь, пакет санкций евросоюзовских, Россотрудничество в Евросоюзе, так сказать, под запретом. Это означает, что нам заблокировали банковские счета. Это означает, что где-то поставили под вопрос межправительственное соглашение. Мы же официальный орган власти, поэтому можем работать только там, где есть официальное межправительственное соглашение, где-то под высылку дипломатов попали наши сотрудники», — сказал он.

При этом глава Россотрудничества отметил, что есть меры, позволяющие культурным российским центрам работать в странах Европы.

«В европейских странах в большинстве, там, где мы были, мы продолжаем работать, но мы продолжаем работать, подчеркивая, что эти культурные центры, я тщательно подбираю слова, не имеют никакого отношения к Россотрудничеству, работают абсолютно автономно и сами по себе», — объяснил он.

Примаков также указал на то, что ряд стран отказывается от совместных дел с Россотрудничеством из-за давления извне.

«Закрылась Хорватия, Словения, Словакия, Северная Македония, Черногория, было объявлено о том, что выходит из соглашения вот этого самого межправительственного Румыния. Сейчас была большая высылка, румыны объявили о большой высылке дипломатов, там 50 человек, так что мы ожидаем с некоторым пессимизмом развития событий там. Есть сильное давление в нескольких европейских странах. Не хочу их называть, чтобы, так сказать, не будоражить», — сказал он.

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12 мая президент России Владимир Путин заявлял, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной правовой системе.

Глава государства добавил, что Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства в сферах политики, безопасности, культуры и спорта.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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