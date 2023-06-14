Кириенко сообщил о выделении грантов на сумму 3,5 млрд рублей для НКО

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества выделил грантов на сумму 3,5 млрд рублей 1504 некоммерческим организациям (НКО), проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Об этом 14 июня сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В первом конкурс победили почти 2 тыс. НКО — 1845. По итогам года у нас получится 3,5 тыс. победителей», — сказал он.

По словам Кириенко, всего в 2022 году более 4 тыс. проектов на уровне регионов получили поддержку. При этом 2 млрд рублей обеспечил Фонд президентских грантов, региональная власть предоставила 2,4 млрд рублей, 1,8 млрд рублей было получено из софинансирования со стороны благотворителей и самих НКО.

«Более 4 тыс. проектов получили 6,2 млрд рублей на всей территории нашей страны», — отметил он.

На 2023 год Фонд президентских грантов также предусмотрел 2 млрд рублей, которые пойдут на поддержку региональных конкурсов, добавил первый замруководителя администрации президента.

Отдельно Кириенко отметил проект водолазного клуба «Голос погибших кораблей», который принимал участие в конкурсе.

«Водолазы доставали рынды с кораблей времен войны, реставрировали их, а затем на этих рындах создали уникальный концерт. Очень удивительный и красивый проект, на мой взгляд, на меня он произвел впечатление», — подытожил Кириенко.

Кириенко 30 ноября прошлого года сообщал, что за пять лет существования Фонда президентских грантов НКО было выделено 100 млрд рублей.

29 сентября того же года Кириенко рассказал, что проекты НКО, направленные на поддержку жителей Донбасса и освобожденных территорий, получат президентские гранты на общую сумму 2 млрд рублей. Еще 1,3 млрд рублей будут привлечены в качестве софинансирования. Он добавил, что всего были признаны победителями 493 проекта.