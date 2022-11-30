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Фонд президентских грантов выделил 100 млрд рублей на проекты НКО за пять лет

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Фото: Фонд президентских грантов
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За пять лет существования Фонда президентских грантов некоммерческим организациям (НКО) выделено 100 млрд рублей. Об этом сообщил в среду, 30 ноября, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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«Из [выделенной суммы] почти четверть — только за один последний год. То есть каждый год идет рост. И софинансирование от бизнеса идет каждый год в рост», — рассказал он «РИА Новости».

Кириенко отметил и собственный вклад НКО. Он рассказал, что на сегодняшний день такие организации сами учатся работать, привлекать средства и людей.

«Я считаю, что у нас сегодня среди руководителей, занимающихся таким, казалось бы, локальным управлением в некоммерческих организациях, там очень высокий уровень управления. Один только пример того, что у нас на выборах прошлого года из некоммерческих организаций — победителей Фонда президентских грантов 19 человек избраны депутатами Государственной думы. Это значит, что люди им поверили», — подчеркнул Кириенко.

29 сентября Кириенко рассказал, что проекты НКО, направленные на поддержку жителей Донбасса и освобожденных территорий, получат президентские гранты на общую сумму 2 млрд рублей. Еще 1,3 млрд рублей будут привлечены в качестве софинансирования. Он добавил, что всего были признаны победителями 493 проекта.

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