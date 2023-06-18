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Где раки зимуют: как проходит фестиваль раков в Китае

Как раки стали культурным и экономическим символом современного Китая
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: Getty Images/China News Service/VCG/Yang Bo
В Китае начали разводить раков в 20-е годы прошлого века благодаря японским коммерсантам
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: REUTERS/Oriental Image
Центром ловли стала провинция Цзянсу
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: REUTERS/Oriental Image
Местным жителям понравился вкус раков, ремесло постепенно превратилось в традицию
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: REUTERS/Oriental Image
В 90-е годы раковый промысел покорил Центральный Китай
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: Getty Images/China News Service/VCG/Yang Bo
Выращивание раков стало прибыльным бизнесом
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: REUTERS/Oriental Image
Сегодня раковым промыслом занимается более 100 тыс. человек
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Фото: Getty Images/VCG
Общая стоимость отрасли превышает $1,5 млн США
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: REUTERS/Stringer
С каждым годом стоимость бизнеса растет в среднем на 20%
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: Getty Images/China News Service/VCG/Yang Bo
Раки стали одним из символов современного Китая
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: REUTERS/Oriental Image
На фестивале проходят мастер-классы по ловле речных раков
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: Getty Images/China News Service/VCG/Yang Bo
Для всех желающих проходит дегустация
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: Getty Images/China News Service/VCG/Yang Bo
Организаторы устраивают масштабные тематические шоу
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: Getty Images/China News Service/VCG/Yang Bo
Среди самых интересных — конкурс дизайнеров пищи из раков
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Как проходит фестиваль раков в Китае
Фото: Getty Images/China News Service/VCG/Yang Bo
Вид с высоты птичьего полета на 23-й международный фестиваль в Китае
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