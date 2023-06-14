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«Роснефть» договорилась с «Роскосмосом» об использовании спутниковых систем

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК «Роскосмос»
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«Роснефть» и «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве в области применения спутниковых систем в производственной деятельности компании. Документ подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Документ предусматривает взаимодействие по таким направлениям, как геотехнический мониторинг производственных объектов, а также обеспечение связью, теле- и радиовещанием производственных площадок НК «Роснефть». Также предполагается сотрудничество в области развития дистанционных методов изучения и мониторинга Земли, обнаружения выбросов парниковых газов, в том числе метана», — рассказали в пресс-службе нефтяной компании.

В «Роснефти» подчеркнули, что сотрудничество с «Роскосмосом» расширяет возможности компании по изучению северных регионов страны для реализации проекта «Восток Ойл». Так, интерес представляют сервисы дистанционного зондирования Земли, которые могут обеспечивать всепогодную съемку территорий для проведения гидрометеорологического, геотехнического, геодинамического и экологического мониторинга.

Отмечается также, что соглашение о сотрудничестве предполагает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации проектов наиболее отдаленных активов компании. Речь идет о проектах в области промышленной безопасности, логистических услуг и грузоперевозок, обеспечения связью и широкополосным интернетом.

В «Роснефти» добавили, что компания также заинтересована в данных, связанных со способностью российских лесов поглощать углерод и с контролем пожароопасной обстановки. Такая информация может быть использована в рамках лесоклиматических проектов, представленных нефтяной компанией в рамках ПМЭФ-2022.

Для реализации соглашения стороны намерены создать совместные рабочие группы, а также разработать план мероприятий, направленный на развитие научно-технического и производственного потенциала «Роснефти».

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