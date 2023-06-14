Мария Захарова рекомендовала не читать «помойные новости» от Bloomberg

Bloomberg больше не отражает идеи, заложенные его основателем Майклом Блумбергом, и выпускает помойные новости. Таким образом в среду, 14 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала корреспонденту «Известий» Алексею Лазуренко на полях ПМЭФ материал агентства о составе зарубежных участников в рамках форума.

«Bloomberg давным-давно перестал быть тем, что в него вкладывал Майкл Блумберг, когда организовывал это агентство. Вот тогда это было агентство финансовых, экономических новостей, новостей инноваций», — указала Захарова.

По мнению официального представителя МИДа, ухудшение качества Bloomberg напрямую связано с подключением американских спецслужб к управлению агентством.

«На каком-то этапе подключились американские спецслужбы, и [агентство] превратилось в то, во что обычно превращается в таких случаях», — заявила Захарова.

Слова Захаровой стали ответом на вопрос о выпущенной 13 июня статье Bloomberg о том, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году якобы не смог привлечь крупных иностранных политических деятелей, что может сигнализировать об усилении изоляции РФ на международной арене.

При этом, Россия неоднократно опровергала заявления о ее международной изоляции. Так, 13 июня, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ выступает за конструктивное взаимодействие со всеми странами, так как решать серьезные международные проблемы без России невозможно.

Ранее, 10 июня, Мария Захарова высмеяла материалы бельгийских СМИ об украинском следе в терактах на «Северных потоках». До этого, 1 июня она опровергла обвинение о вмешательстве России в турецкие выборы.

26 апреля официальный представитель МИДа опровергла и развеяла ряд опубликованных на сайте Государственного департамента США фейков, призвав Госдеп США вспомнить о реальной лжи в дипломатии.

До этого, 29 январе официальный представитель МИД России иронизировала над сообщениями Bloomberg о якобы причастности России к акции со сжиганием Корана в Стокгольме.