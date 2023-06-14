УАЗ начал тестировать автомобили с новыми с дизельными двигателями

Ульяновский автозавод объявил 14 июня о начале предварительных испытаний внедорожников УАЗ Patriot с дизельными двигателями объемом 2 л, сообщает пресс-служба производителя.

Дизельная силовая установка JAC HFC4DB2-1D, которую устанавливают на автомобили Sollers Argo, обладает рабочим объемом 2 л и мощностью 130 л.с. (285 Нм).

Такие двигатели российская компания «Соллерс» планирует в ближайшем будущем локализовать на заводе «Алабуга» в Татарстане. Будут локализованы сразу несколько моделей двигателей с рабочим объемом от 2 до 2,7 л.

5 июня УАЗ продемонстрировал новую версию модели «Пикап» ― «Base Икар» с пакетом Limited. Стоимость автомобиля начинается от 1,78 млн рублей.

«Пикап Base Икар» получил окрашенные в цвет кузова ручки и зеркала заднего вида. Также автомобиль оснащен легкосплавными 16-дюймовыми дисками, комплектом шин Continental, приборной панелью с борткомпьютером, креслами водителя и пассажира с обогревом и регулировкой по высоте, а также задними сиденьями с центральным подлокотником и подстаканниками.