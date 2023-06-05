УАЗ представил новую комплектацию «Пикапа»

Российский производитель УАЗ продемонстрировал новую версию модели «Пикап» ― «Base Икар» с пакетом Limited. Стоимость автомобиля начинается от 1,78 млн рублей, сообщает в понедельник, 5 июня, пресс-служба УАЗа.

«Пикап Base Икар» получил окрашенные в цвет кузова ручки и зеркала заднего вида. Также автомобиль оснащен легкосплавными 16-дюймовыми дисками, комплектом шин Continental, приборную панель с борткомпьютером, кресла водителя и пассажира с обогревом и регулировкой по высоте, а также задние сиденья с центральным подлокотником и подстаканниками. Новая комплектация «Пикапа» может похвастать климат-контролем, систему мультимедиа с дисплеем диагональю семь дюймов, камеру заднего вида, подогрев лобового стекла и систему навигации с загруженными картами России, Белоруссии и Казахстана.

Внедорожник УАЗ «Пикап» оборудован двигателем объемом 2,7 л, который развивает 150 л.с., в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

25 мая УАЗ представил юбилейную версию микроавтобуса семейства СГР, также известного как «Буханка». В этом году культовой модели исполняется 65 лет. Эксклюзивная версия микроавтобуса «УАЗ» базируется на экспедиционной версии с усиленными бамперами, багажником на крыше, защитой рулевых тяг, фаркопом, лебедкой, блокировкой заднего дифференциала и внедорожными шинами BFGoodrich. Автомобили будут продаваться в трех цветах: ярко-желтом, насыщенном зеленом и черном.

По данным источника, юбилейная версия микроавтобуса повышенной проходимости будет стоить 1,6 млн рублей. При этом цена на базовую «Буханку» СГР начинается от 1,33 млн рублей.