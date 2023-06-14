Разметку из термопластика нанесут на 30 участках дорог в Ижевске
В Ижевске на следующей неделе стартуют работы по нанесению дорожной разметки. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на администрацию города.
С подрядчиком заключен дополнительный контракт, согласно которому разметка из термопластика появится на 30 участках дорог. Речь идет о магистралях, которые ранее были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего планируется нанесение 209 тыс. пог. м разметки и свыше 100 пешеходных переходов.
Рабочие нанесут осевые, двойные сплошные, прерывистые, комбинированные линии разметки, а также бело-желтую разметку на переходах, уточняет ИА «Сусанин». Гарантийный срок эксплуатации разметки составляет один год.