Четыре машины столкнулись в центре Москвы на Котельнической набережной
В Москве на Котельнической набережной произошла массовая авария. Об этом 14 июня «Известиям» рассказал источник.
ДТП произошло возле дома № 17, в котором располагается аппарат Российского союза промышленников и предпринимателей.
В результате пострадал один человек. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее, в ночь на 14 июня, произошло массовое ДТП во Владивостоке. Водитель протаранил сразу пять других машин на Шилкинской улице.