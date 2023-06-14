Водитель иномарки протаранил пять машин во Владивостоке

Во Владивостоке в ночь на 14 июня произошло массовое ДТП. В аварии участвовали сразу шесть машин. Инцидент случился на Шилкинской улице.

Как сообщает ИА PrimaMedia, водитель на автомобиле марки Toyota Land Cruiser протаранил Toyota Fortuner, Nissan X-trail, Toyota Camry, Toyota Belta и Toyota Aqua. О том, есть ли пострадавшие в результате этого ДТП, пока не сообщалось.

Ранее, 7 июня, в Подмосковье на Киевском шоссе произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. На 54-м км Киевского шоссе произошло попутное столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.