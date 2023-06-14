В Японии уволили применявшего пытки к своему начальнику сотрудника

Руководство строительного департамента города Осака на западе Японии уволило 48-летнего сотрудника, который применял пытки против своего начальника. Об этом 14 июня сообщил телеканал NHK.

После проведения проверки выяснилось, что работник, занимавшийся эвакуацией брошенных велосипедов, в 2021 году периодически обливал своего руководителя кипятком и бил его электрошокером. Причиной своего поведения сотрудник назвал недовольство тем, как его начальник относится к своей работе. Кроме того, мужчина также публично грозился убить трех своих коллег.

Известно, что администрация Осаки принесла извинения жителям города в связи с раскрывшимся инцидентом. Также власти города пообещали принять меры, чтоб не допускать подобного впредь.

Ранее, 7 апреля, сервис «Работа.ру» опубликовал опрос, согласно которому 67% россиян считают, что их руководитель справляется со своей работой на отлично и они не справились бы лучше него. Кроме того, 51% считает, что недотягивает до уровня начальника из-за нехватки знаний и навыков. 35% опрошенных просто неинтересно руководить, а 24% россиян сомневаются в своих силах.