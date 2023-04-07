Опрос показал отношение россиян к работе их руководителей

33% граждан России уверены, что могли бы справиться с работой своего руководителя лучше, сообщает сервис «Работа.ру».

Согласно исследованию, 67% отметили, что руководитель справляется со своей работой на отлично и они не справились бы лучше него. Кроме того, 51% считает, что недотягивает до уровня начальника из-за нехватки знаний и навыков. 35% опрошенных просто неинтересно руководить, а 24% россиян сомневаются в своих силах.

«23% рассказали, что у них отличный начальник, у которого можно учиться. 22% отметили отсутствие у себя лидерских качеств. Нет идей по улучшению работы у 14% опрошенных. Только 2% участников опроса признались, что у них плохие отношения с коллективом», — приводит 6 апреля результаты опроса RT.

4 апреля стало известно из результатов опроса, что в России о смене сферы деятельности задумывается 21% профессионалов. 46% опрошенных собираются строить карьеру традиционным образом, развиваясь вертикально, 25% отметили, что желают развиваться в рамках своей профессии горизонтально, о желании сменить карьеру заявил 21% участников опроса, 8% отметили, что планируют работать на себя.