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Режиссер Александр Сокуров рассказал о своем состоянии из больницы

Режиссер Сокуров: нахожусь в больнице, чувствую себя терпимо
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Фото: ТАСС/FABIO CIMAGLIA
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Режиссер Александр Сокуров 14 июня подтвердил в разговоре с «Известиям», что действительно находится в больнице и заявил, что чувствует себя «терпимо».

Ранее в этот день сообщалось, что 72-летний режиссер попал в больницу в Санкт-Петербурге. Некоторые СМИ писали, что он находится в реанимации из-за проблем с сердцем.

«Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Всё хорошо», — сказал режиссер в беседе с «Известиями».

На вопрос о том, в реанимации ли он находится и что именно произошло, Сокуров не ответил.

«Известия» также связались с помощницей режиссера Маргаритой Афониной и выяснили, что он чувствует себя нормально.

«Его самочувствие нормальное, это не экстренная, а плановая проверка», — сообщила она.

Богослов Андрей Кураев в своем Telegram-канале призвал россиян молиться за оказавшегося в больнице Сокурова. «Известиям» диакон сообщил, что узнал о том, что режиссер попал в реанимацию, от друзей Сокурова.

«Сказали, проблема с сердцем», — сказал Кураев.

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Александр Сокуров — советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ. Более всего известны его фильмы «Фауст», «Русский ковчег», «Ампир», «Дни затмения». В 1995 году по решению Европейской киноакадемии имя Александра Сокурова включено в число ста лучших режиссеров мирового кино. Летом 2022 года Сокуров представил на международном кинофестивале в Локарно свой фильм «Сказка».

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