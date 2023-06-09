Достойных прием: объявлены лауреаты Госпремии за 2022 год

В Москве назвали лауреатов Государственной премии в сфере науки и технологий, литературы и искусства, а также правозащитной и благотворительной деятельности. Среди ученых наградой отметили врачей, внедряющих новые технологии в медицину, и физиков-ядерщиков. В сфере искусства лауреатами стали реставраторы, восстановившие поврежденную картину Ильи Репина, создатели Фильма «Вызов» и руководитель хора им. Пятницкого. За достижения в гуманитарной сфере наградили кинорежиссера Карена Шахназарова, руководителя фонда «Доктор Лиза» Ольгу Демичеву и сотрудника Общероссийского народного фронта Юлию Зимову .

Самым достойным

В пятницу, 9 июня, в пресс-центре ТАСС объявили лауреатов Государственной премии Российской Федерации за 2022 год. Она вручается за выдающиеся достижения в нескольких областях: науке и технологиях, литературе и искусстве, а также за гуманитарную, правозащитную и благотворительную деятельность. В качестве вознаграждения победители получают по 10 млн рублей .

Обладателям премии за научную работу в этом году стали три группы ученых: две из них добились значимых результатов в медицине, а еще одна в фундаментальных физических исследованиях .

— Премия присуждается за результаты научных исследований, обогативших отечественную и мировую науку и внесших значительный вклад в развитие экономик социальной сферы и укрепление обороноспособности страны , — сказал помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

По его словам, награду может получить либо один ученый, либо научный коллектив до трех человек . Список соискателей формируется президиумом Совета при президенте РФ по науке и образованию. Затем тайным голосованием совета определяются кандидаты, которых в итоге предлагают президенту. Окончательное решение о награждении принимает глава государства .

За научное обоснование и внедрение в клиническую практику концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства премии удостоены заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университет им. А.И. Евдокимова Дмитрий Пушкарь, директор Московского клинического научно-практического центра им. А. С. Логинова Игорь Хатьков, главный врач Городской клинической больницы имени С. П. Боткина, Алексей Шабунин .

— Внедрение минимально инвазивных хирургических процедур в медицинскую практику приводит к снижению травматичности операций и максимально быстрому восстановлению. Возможность удаления даже крупных образований через минимальные разрезы, не нанося урона остальному организму, приводит к тому, что пациенты быстрее восстанавливаются и быстрее покидают стационар. В результате у них меньше осложнений из-за госпитальных инфекций. Благодаря этим технологиям большое число людей сохраняют свою жизнь , — сказала директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

За разработку и внедрение в перинатологию, онкологию и репродуктивную медицину персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии Госпремию присудили коллективу ученых из НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова: и.о. директора центра Геннадий Сухих, директор института онкогинекологии и маммологии Левон Ашрафян и директор института репродуктивной генетики Дмитрий Трафимов .

За развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино, которые создали научно-техническую базу для их практического применения в атомной отрасли премиеи удостоены руководитель отделения физики нейтрино Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Скорохватов и ведущий научный сотрудник Курчатовского института Владимир Копейкин .

Литература и искусство

Лауреаты Государственной премии в сфере литературы и искусства определяются аналогично победителям в области науки . Кандидатуры главе государства предлагает Совет при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

— В этом году было 20 представлений из которых только 11 соответствовали всем требованиям и были внесены в список для голосования. По его итогам три представления набрали более двух третей голосов членов совета и были предложены президенту, — сказал советник президента РФ Владимир Толстой.

За реставрацию знаменитой картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» , поврежденной вандалом в 2018 году, премией отметили заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи ХVIII — начала ХХ в. Третьяковской галереи Андрей Голубейко и сотрудник этого отдела Александра Орловская .

За создание первого художественного фильма в истории кинематографа, ряд эпизодов которого был снят в космосе, премии удостоились продюсер и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко .

— Фильм «Вызов», за создание которого присуждены премии, — это не просто кино. С самого начала было понятно, что речь идет об определенном символическом жесте, и этот жест состоялся : режиссер и актриса полетели на МКС, сняли там материал для игрового кино, а впоследствии фильм был выпущен в прокат и собрал более 1,7 млрд рублей. Это говорит о том, что усилия были предприняты не напрасно, фильм был не только снят, но и принят аудиторией , — сказал кинообозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Также Государственную премию за 2022 год за сохранение и развитий традиций народного искусства удостоена художественный руководитель Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого Александра Пермякова .

Гуманитарная сфера

Лауреатом премии в области правозащитной деятельности стала врач-эндокринолог Ольга Демичева. Она одна из создателей первого в России Центра паллиативной помощи . С 2020 года Ольга Юрьевна — президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Она продолжает дело ее основательницы, врача паллиативной медицины Елизаветы Глинки, погибшей в 2016 году в авиакатастрофе.

Награду за благотворительность вручат президенту межрегиональной общественной организации «Наши дети», руководителю департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив Общероссийского народного фронта Юлии Зимовой .