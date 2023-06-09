Достойных прием: объявлены лауреаты Госпремии за 2022 год
В Москве назвали лауреатов Государственной премии в сфере науки и технологий, литературы и искусства, а также правозащитной и благотворительной деятельности. Среди ученых наградой отметили врачей, внедряющих новые технологии в медицину, и физиков-ядерщиков. В сфере искусства лауреатами стали реставраторы, восстановившие поврежденную картину Ильи Репина, создатели Фильма «Вызов» и руководитель хора им. Пятницкого. За достижения в гуманитарной сфере наградили кинорежиссера Карена Шахназарова, руководителя фонда «Доктор Лиза» Ольгу Демичеву и сотрудника Общероссийского народного фронта Юлию Зимову.
Самым достойным
В пятницу, 9 июня, в пресс-центре ТАСС объявили лауреатов Государственной премии Российской Федерации за 2022 год. Она вручается за выдающиеся достижения в нескольких областях: науке и технологиях, литературе и искусстве, а также за гуманитарную, правозащитную и благотворительную деятельность. В качестве вознаграждения победители получают по 10 млн рублей.
Обладателям премии за научную работу в этом году стали три группы ученых: две из них добились значимых результатов в медицине, а еще одна в фундаментальных физических исследованиях.
— Премия присуждается за результаты научных исследований, обогативших отечественную и мировую науку и внесших значительный вклад в развитие экономик социальной сферы и укрепление обороноспособности страны, — сказал помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.
По его словам, награду может получить либо один ученый, либо научный коллектив до трех человек. Список соискателей формируется президиумом Совета при президенте РФ по науке и образованию. Затем тайным голосованием совета определяются кандидаты, которых в итоге предлагают президенту. Окончательное решение о награждении принимает глава государства.
За научное обоснование и внедрение в клиническую практику концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства премии удостоены заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университет им. А.И. Евдокимова Дмитрий Пушкарь, директор Московского клинического научно-практического центра им. А. С. Логинова Игорь Хатьков, главный врач Городской клинической больницы имени С. П. Боткина, Алексей Шабунин.
— Внедрение минимально инвазивных хирургических процедур в медицинскую практику приводит к снижению травматичности операций и максимально быстрому восстановлению. Возможность удаления даже крупных образований через минимальные разрезы, не нанося урона остальному организму, приводит к тому, что пациенты быстрее восстанавливаются и быстрее покидают стационар. В результате у них меньше осложнений из-за госпитальных инфекций. Благодаря этим технологиям большое число людей сохраняют свою жизнь, — сказала директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.
За разработку и внедрение в перинатологию, онкологию и репродуктивную медицину персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии Госпремию присудили коллективу ученых из НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова: и.о. директора центра Геннадий Сухих, директор института онкогинекологии и маммологии Левон Ашрафян и директор института репродуктивной генетики Дмитрий Трафимов.
За развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино, которые создали научно-техническую базу для их практического применения в атомной отрасли премиеи удостоены руководитель отделения физики нейтрино Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Скорохватов и ведущий научный сотрудник Курчатовского института Владимир Копейкин.
Литература и искусство
Лауреаты Государственной премии в сфере литературы и искусства определяются аналогично победителям в области науки. Кандидатуры главе государства предлагает Совет при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.
— В этом году было 20 представлений из которых только 11 соответствовали всем требованиям и были внесены в список для голосования. По его итогам три представления набрали более двух третей голосов членов совета и были предложены президенту, — сказал советник президента РФ Владимир Толстой.
За реставрацию знаменитой картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», поврежденной вандалом в 2018 году, премией отметили заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи ХVIII — начала ХХ в. Третьяковской галереи Андрей Голубейко и сотрудник этого отдела Александра Орловская.
За создание первого художественного фильма в истории кинематографа, ряд эпизодов которого был снят в космосе, премии удостоились продюсер и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
— Фильм «Вызов», за создание которого присуждены премии, — это не просто кино. С самого начала было понятно, что речь идет об определенном символическом жесте, и этот жест состоялся: режиссер и актриса полетели на МКС, сняли там материал для игрового кино, а впоследствии фильм был выпущен в прокат и собрал более 1,7 млрд рублей. Это говорит о том, что усилия были предприняты не напрасно, фильм был не только снят, но и принят аудиторией, — сказал кинообозреватель «Известий» Сергей Сычев.
Также Государственную премию за 2022 год за сохранение и развитий традиций народного искусства удостоена художественный руководитель Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого Александра Пермякова.
Гуманитарная сфера
Лауреатом премии в области правозащитной деятельности стала врач-эндокринолог Ольга Демичева. Она одна из создателей первого в России Центра паллиативной помощи. С 2020 года Ольга Юрьевна — президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Она продолжает дело ее основательницы, врача паллиативной медицины Елизаветы Глинки, погибшей в 2016 году в авиакатастрофе.
Награду за благотворительность вручат президенту межрегиональной общественной организации «Наши дети», руководителю департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив Общероссийского народного фронта Юлии Зимовой.
В области гуманитарной деятельности премией отмечен кинорежиссер, председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.