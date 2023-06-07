Лев когда прав: ученые придумали способ тренировать двурукость у хирургов

Российские ученые нашли способ развивать у медиков способность одинаково хорошо пользоваться левой и правой руками с помощью комплекса для реабилитации после инсультов. Двурукость необходима врачам, чтобы качественно выполнять современные операции на внутренних органах, которые проводятся через небольшие отверстия . Исследования с участием добровольцев показали, что регулярные тренировки на аппарате улучшают координацию хирургов. По мнению экспертов, развитие подобных навыков полезно не только для проведения вмешательств, но и для повышения общего интеллектуального уровня.

Левые идеи

Клинические психологи РНИМУ имени Н.И. Пирогова предложили методику развития навыков двурукости (амбидекстрии) у оперирующих хирургов с помощью аппарата, который был разработан для реабилитации больных после инсультов, травм и ДЦП . Во время обычной операции медик имеет возможность перекладывать инструмент из одной руки в другую, поэтому неразвитый навык владения одной из них не отражается критично на результате хирургического вмешательства . Однако последнее время в медицинской практике всё чаще применяют лапароскопический подход, когда лечение внутренних органов проводят через небольшие отверстие, используя специальные инструменты. Такое вмешательство требует от врача способности одинаково уверено пользоваться обеими руками .

Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

— Уникальный комплекс «Экзокисть-2» , работающий на основе интерфейса мозг-компьютер и созданный учеными и инженерами РНИМУ, уже не раз показывал свою эффективность не только при реабилитации, но и во время подготовки к профессиональной деятельности. Поэтому мы решили задействовать его в нашем эксперименте , — рассказала доцент кафедры клинической психологии института клинической психологии и социальной работы РНИМУ имени Н.И. Пирогова Лейла Алескерова.

Как пояснила «Известиям» руководитель лаборатории практических навыков Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Шагина, работа комплекса основана на том, что процесс представления движения во многом подчиняется тем же принципам двигательного контроля, что и само целенаправленное действие. Воображение, таким образом, активирует моторные зоны головного мозга и включает механизмы образования новых нейронных связей . Для проведения процедуры на участника надевают ЭЭГ-шлем. Прибор обрабатывает электрические сигналы мозга, возникающие во время представления, и преобразовывает их в команды для надетого на руку экзоскелета кисти. Чем лучше человек концентрируется на воображении, тем точнее реагирует экзоскелет . Классическое занятие состоит из трех сеансов по 10 минут с пятиминутными перерывами.

Чтобы понять, насколько эффективной окажется методика, придуманная в Пироговском университете, разработчики провели исследование с участием студентов и ординаторов медицинского вуза. Их разделили на две группы по 23 человека в каждой и замерили навык владения лапароскопическим симулятором. После этого экспериментальная группа приступила к занятиям на «Экзокисти» . Тренировка продолжительностью час и повторялась раз в две недели.

Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

Состояние участников исследования отслеживалось с помощью компьютерной программы с видеофиксацией . Они регулярно проходили тестирование, в ходе которого необходимо выполнять простые задания по расположению рук в пространстве. Например, сжать руку в кулак, поставить на ребро, открыть ладонь с разной скоростью и не всегда синхронно для двух рук.

Спустя два месяца участникам провели финальное тестирование на лапароскопическом оборудовании. Результаты замера показали хорошую тенденцию к развитию двурукости у экспериментальной группы . Работа с «Экзокистью» помогла хирургам подтянуть работу не ведущей руки к ведущей. Также сами участники исследования отмечали небольшие изменения не только в функционировании кисти, но и в осознании работы собственной конечности по-другому.

Стать умнее

Безусловно, умение одинаково хорошо пользоваться обеими руками полезно для любого профессионала, который ими работает, в том числе и для врача , считает профессор института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Сариченко. Развивать этот навык с помощью тренажера — хорошая идея. Однако у практикующих хирургов эта способность со временем тренируется и без специальных упражнений .

Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

— Действительно, в лапароскапической хирургии некоторые задачи перекладываются на левую руку, так как у врача может не быть возможности подобраться в нужное место с другой стороны. Поэтому рано или поздно они начинают одинаково хорошо владеть и левой и правой, — сказал Дмитрий Сариченко.

Сейчас во всем мире активно развивается роботическая хирургия . При управлении рукой робота вопрос амбидекстрии отходит на второй план. Например, известной медицинской системой Da Vinci управляют тремя пальцами, поэтому со временем развитие двурукости потеряет свою актуальность , подчеркнул специалист.

— Достичь того, чтобы и правая, и левая руки работали совершенно одинаково, можно многолетними тренировками бимануальной техники. Однако владение руками всегда вторично, так как первичным и главным все-таки является работа нашего головного мозга, который всем управляет. Если полноценно работают и правое, и левое полушария, то и результаты работы руками будут наиболее эффективными, — сказал заместитель главного врача клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России по хирургии Сергей Быстров.

По словам специалиста, именно поэтому чем выше класс и профессионализм хирурга, тем лучше у него развит бимануальный навык выполнения операции . А для выполнения сложных высокотехнологичных и видеолапароскопических операций такая техника просто необходима . И вообще, у амбидекстра более высокий интеллект и, соответственно, общий врачебный уровень.

Методика развития амбидекстрии на основе стимулирования механизмов нейропластичности мозга, активируемых при воображении движения, безусловно, перспективна. Кроме тренировки хирургов она может быть применена в различных областях, включая спортивную подготовку, реабилитацию пациентов с мозговыми нарушениями, психокоррекционную практику , уверена руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева.

Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

— Многие исследования показывают резкое снижение количества синоптических связей при развитии депрессии. Развитие нейропластичности, в том числе на основе представления движения конечности, может восстановить функциональную связанность нейронов. Есть также и другие методы: изменение мелких привычек, движения «вслепую», которые помогут развить нейропластичность , — сказала Ольга Валаева