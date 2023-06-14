Участник ячейки запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержан в Югре

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Ханты-Мансийском автономном округе скрывавшегося от наказания за вербовку участника ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 14 июня, сообщили журналистам в спецслужбе.

«Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по Нижневартовску задержан скрывавшийся от наказания гражданин России Хусаинов, являющийся активным участником МТО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — сообщила пресс-служба управления ФСБ по Тюменской области.

Там отметили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды террористической организации новых членов, делая это под предлогом совместного изучения ислама.

В конце мая в Москве суд приговорил участника «Хизб ут-Тахрир» Бахрома Хамроева к 14 годам лишения свободы. В феврале 2022 года против Хамроева возбудили первое уголовное дело по статье об оправдании терроризма — с того же момента он и находится под стражей. По версии следствия, Хамроев вербовал трудовых мигрантов, распространял среди них националистические идеи, а также помогал радикалам уходить от уголовной ответственности.

Второе уголовное дело против него было возбуждено в октябре прошлого года. Ему вменили организацию деятельности террористической организации из-за того, что он помогал мусульманам, которых преследовали по подозрениям в связях с «Хизб ут-Тахрир».

В январе сообщалось, что в Крыму разгромлена ячейка исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По данным ведомства, были задержаны шесть участников ячейки. Они распространяли в России террористическую идеологию при координации эмиссаров с Украины. Кроме того, как отметили в ФСБ, они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.