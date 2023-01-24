ФСБ разгромила ячейку управляемых с Украины исламистов в Крыму

В Крыму разгромлена ячейка исламистов из международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом во вторник, 24 января, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, были задержаны шесть участников ячейки. Они распространяли в России террористическую идеологию при координации эмиссаров с Украины. Кроме того, как отметили в ФСБ, они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.

«По местам жительства членов МТО изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

23 января на Северном Кавказе был задержан сторонник украинских националистов, планировавший теракт по заданию киевских спецслужб. Задержанный сознался в намерении совершить теракт. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.

Ранее, 13 декабря 2022 года, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. Отмечалось, что в 2022 году количество террористических проявлений значительно увеличилось, прежде всего в приграничных регионах в Центральном и Южном федеральных округах.