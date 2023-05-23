Члена террористической группировки «Хизб ут-Тахир» приговорили к 14 годам колонии

В Москве суд приговорил члена террористической группировки «Хизб ут-Тахир» (запрещена в РФ) Бахрома Хамроева к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова.

Согласно приговору, три года мужчина должен будет провести в тюрьме и 11 — в колонии строгого режима. Ему также будет запрещено администрировать сайты в течение четырех лет.

Судебное заседание длилось несколько часов, ему вменяют публичные призывы к терроризму в интернете и организацию деятельности террористической организации.

По версии следствия, он вербовал трудовых мигрантов, распространял среди них националистические идеи, а также помогал радикалам уходить от уголовной ответственности. Его деятельность контролировалась спецслужбами Украины.

В настоящий момент государство приватизировало его транспортное средство и технику.

В феврале 2022 года против Хамроева возбудили первое уголовное дело по статье об оправдании терроризма — с того же момента он и находится под стражей.

На сегодняшнем заседании, и в ходе остальных допросов свою вину он не признавал.

Второе уголовное дело против него было возбуждено в октябре прошлого года. Ему вменили организацию деятельности террористической организации из-за того, что он помогал мусульманам, которых преследовали по подозрениям в связях с «Хизб ут-Тахрир».

В декабре 2022 года ФСБ сообщила о завершении следствия против мужчины.

Днем ранее в Калининградской области задержали гражданина Украины по подозрению в оправдании терроризма. Задержанным оказался 20-летний мужчина. Он намеревался уехать в Польшу, однако пограничная служба республики не пропустила его.