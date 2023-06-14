СМИ узнали о планах офиса президента Украины уволить Кличко

Офис президента Украины рассматривает возможность увольнения мэра Киева Виталия Кличко. Инициатива по освобождению Кличко от должности может принадлежать главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Об этом в среду, 14 июня, со ссылкой на источники сообщило украинское издание «Телеграф».

«Главный бенефициар увольнения Кличко — Ермак, они (Офис президента. — Ред.) ищут варианты, как снять его с должности главы КГГА (Киевской городской государственной администрации. — Ред.), однако пока не имеют юридической возможности», — привело слова одного из собеседников в окружении Кличко украинское СМИ.

Также уточняется, что увольнение может ждать начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, так как он не оправдал ожиданий офиса президента Украины. Как сообщает издание, Попко остается малоизвестным для киевлян чиновником, не способным вести эффективную политическую борьбу с Кличко.

Однако «Телеграф» также заявляет, что данная попытка сместить Кличко является далеко не первой для офиса президента и его главы Ермака.

Ранее, 2 июня, на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали петицию, в которой призвали отстранить Кличко от исполнения обязанностей. Причиной стало плохая, по мнению авторов, организация работы бомбоубежищ в Киеве. После этого Зеленский объявил, что конкретные лица из администрации Киева ответят за закрытые в городе бомбоубежища.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.