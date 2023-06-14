Путин назначил послом РФ в Азербайджане Михаила Евдокимова

Президент России Владимир Путин назначил послом в Азербайджане Михаила Евдокимова. Михаил Бочарников, до настоящего времени занимавший этот пост, освобожден от должности. Соответствующие указы главы государства опубликованы в среду, 14 июня, на официальном портале правовой информации.

«Назначить Евдокимова Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Азербайджанской Республике», — сказано в документе.

Второй указ освобождает от должности Михаила Бочарникова.

Ранее Евдокимов занимал пост директора Первого департамента стран СНГ.

До этого, 16 мая, Путин освободил от должности посла РФ в Ватикане Александра Авдеева, назначив на должность Ивана Солтановского.

В апреле президент РФ назначил послом России в Италии и Сан-Марино по совместительству Алексея Парамонова. Он сменил на посту Сергея Разова, который занимал должность посла с мая 2013 года.