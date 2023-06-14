Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ
Общество
Рогов заявил о возможной провокации ВСУ в отношении ЗАЭС на фоне неудач
Наука и техника
На ПМЭФ показали летающую робототехнику
Мир
Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании
Общество
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Мир
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Общество
В СБ РФ прокомментировали идею создания санитарной зоны на Украине
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года
Общество
Сальдо пообещал восстановить затопленные территории после прорыва Каховской ГЭС
Экономика
Глава «Опоры России» рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ
Мир
Пекин потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
Экономика
«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики

Врач рассказала о положительном влиянии воды на работу мозга у пожилых

Врач Иванникова: достаточное количество воды улучшает работу головного мозга у пожилых людей
0
Фото: ТАСС/Елков Олег
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потребление достаточного количества воды улучшает работу головного мозга у пожилых людей, рассказала «Известиям» 14 июня руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач эндокринолог-диетолог, к.м.н. эксперт портала «Возраст онлайн» Екатерина Иванникова.

«Внутренние органы и ткани зависят от регулярного приема жидкости. Доказано, что потребление достаточного количества воды в сутки улучшает работу головного мозга, стимулирует когнитивные функции, повышает работоспособность и придает заряд бодрости», — рассказала Иванникова.

Нормой суточного потребления жидкости для людей пожилого возраста, по ее словам, является 1,5-2 л жидкости. Это могут быть соки, воды, чай, морс, травяные отвары. Желательно избегать сладких напитков и газировки.

Также врач отметила, что достаточное потребление жидкости способствует правильной терморегуляции организма пожилого человека, регулирует процесс обмена веществ, способствует лучшему усвоению пищи и в целом нормализует пищеварение, снижает вязкость крови, обеспечивая свободное кровообращение, участвует в выводе из организма вредных веществ и токсинов, улучшает подвижность суставов, укрепляет кости и связки, поддерживает состояние кожи.

«Важна регулярность приема жидкости, так как с возрастом чувство жажды притупляется, а специфичные симптомы дегидратации отсутствуют. Для соблюдения питьевого режима можно использовать специальный треккер с напоминаниями либо вести дневник потребления воды. На помощь пожилому человеку в этом могут прийти его родственники», — добавила она.

В заключение Иванникова перечислила возможные симптомы обезвоживания у пожилых людей. К ним относятся: снижение эластичности кожи, головная боль, частое поперхивание, сухость во рту, усталость и вялость, резкое изменение артериального давления при смене положения тела, головокружение и учащение пульса.

При тяжелых формах дегидратации, по ее словам, возможна спутанность сознания и слабость.

Оформить возраст: нейросеть подберет хобби для замедления старения
Как программа позволяет найти полезные увлечения на основе личных особенностей человека

12 июня врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова посоветовала пожилым людям исключить из рациона такие супы, как грибной, солянка и окрошка. По ее словам, они могут негативно отразиться на работе пищеварительной системы, спровоцировать запоры, диарею и вздутие.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023