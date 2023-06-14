Врач рассказала о положительном влиянии воды на работу мозга у пожилых

Потребление достаточного количества воды улучшает работу головного мозга у пожилых людей, рассказала «Известиям» 14 июня руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач эндокринолог-диетолог, к.м.н. эксперт портала «Возраст онлайн» Екатерина Иванникова.

«Внутренние органы и ткани зависят от регулярного приема жидкости. Доказано, что потребление достаточного количества воды в сутки улучшает работу головного мозга, стимулирует когнитивные функции, повышает работоспособность и придает заряд бодрости», — рассказала Иванникова.

Нормой суточного потребления жидкости для людей пожилого возраста, по ее словам, является 1,5-2 л жидкости. Это могут быть соки, воды, чай, морс, травяные отвары. Желательно избегать сладких напитков и газировки.

Также врач отметила, что достаточное потребление жидкости способствует правильной терморегуляции организма пожилого человека, регулирует процесс обмена веществ, способствует лучшему усвоению пищи и в целом нормализует пищеварение, снижает вязкость крови, обеспечивая свободное кровообращение, участвует в выводе из организма вредных веществ и токсинов, улучшает подвижность суставов, укрепляет кости и связки, поддерживает состояние кожи.

«Важна регулярность приема жидкости, так как с возрастом чувство жажды притупляется, а специфичные симптомы дегидратации отсутствуют. Для соблюдения питьевого режима можно использовать специальный треккер с напоминаниями либо вести дневник потребления воды. На помощь пожилому человеку в этом могут прийти его родственники», — добавила она.

В заключение Иванникова перечислила возможные симптомы обезвоживания у пожилых людей. К ним относятся: снижение эластичности кожи, головная боль, частое поперхивание, сухость во рту, усталость и вялость, резкое изменение артериального давления при смене положения тела, головокружение и учащение пульса.

При тяжелых формах дегидратации, по ее словам, возможна спутанность сознания и слабость.

12 июня врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова посоветовала пожилым людям исключить из рациона такие супы, как грибной, солянка и окрошка. По ее словам, они могут негативно отразиться на работе пищеварительной системы, спровоцировать запоры, диарею и вздутие.