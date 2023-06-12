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Врач посоветовала пожилым людям исключить из рациона некоторые супы

Врач Мусичова: пожилым людям стоит отказаться от грибного супа, солянки и окрошки
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Фото: РИА Новости
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Врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова посоветовала пожилым людям исключить из рациона такие супы, как грибной, солянка и окрошка.

В беседе с Pravda.Ru в понедельник, 12 июня, специалист отметила, что людям старшего поколения лучше избегать супов с густым бульоном, а также с содержанием множества ингредиентов и жира. Такие супы, по словам врача, могут негативно отразиться на работе пищеварительной системы, спровоцировать запоры, диарею и вздутие.

Так, к таким супам, отметила Мусичова, относится солянка, которая является самым вредных блюдом для пожилых людей из-за острых специй, различных солений и копченостей, жирного мяса. Солянка может спровоцировать развитие атеросклероза.

Также к вредным для пожилых людей супам врач отнесла грибной суп из-за высокого содержания в нем белка, который с возрастом сложнее усваивается. Супы с грибами противопоказаны и людям, которые страдают гастритом или язвой, поскольку они стимулируют выработку желудочного сока.

Помимо этого, отметила врач, в список нежелательных блюд для пожилых входит традиционная летняя окрошка, поскольку в ней содержится много ингредиентов, плохо сочетающихся между собой. Кроме того, при заправке этого супа кефиром или квасом после трапезы возможно вздутие.

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31 мая врач-гастроэнтеролог Юлия Лернер в беседе с сайтом aif.ru предупредила, что с окрошкой также стоит быть осторожными аллергикам, потому что яйца, огурцы или молочные продукты могут вызывать сильные аллергические реакции.

30 мая врач-гастроэнтеролог, д.м.н. Владимир Неронов в беседе с РИАМО рассказал об опасности окрошки для органов ЖКТ. По его словам, особенно после употребления этого супа страдает поджелудочная железа. Для того чтобы избежать обострения, стоит придерживаться ряда правил, например есть окрошку не ледяной, а слегка прохладной — не ниже 24–27 градусов. Гастроэнтеролог предупредил, что газированные варианты исполнения окрошки более агрессивны для пищеварительной системы, отмечает телеканал «360».

16 мая врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым людям исключить из рациона гороховый, грибной и рисовый супы, а также наваристые бульоны. В частности, последние могут спровоцировать повышение холестерина. Она добавила, что гороховый, грибной и фасолевый супы тяжело перевариваются, пишет RT.

В июне прошлого года врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Марат Зиннатуллин указал на опасность окрошки для пациентов с проблемами ЖКТ. По его словам, грубая клетчатка, которая содержится в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой и приводить к появлению болевых ощущений, отмечает телеканал «Звезда». Потому окрошку не стоит есть в период обострения гастрита, колита и язвы. Врач также предупредил, что кефир способен повышать кислотность желудочного сока.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала НСН об опасности солянки. По ее словам, если в блюдо «добавляются сосиски, колбаса, бекон и всё это готовится на бульоне, то, пожалуй, это будет самый вредный суп». По ее словам, солянка, как и жирные супы с бараниной, опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для людей с избыточным весом или склонностью к сахарному диабету.

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