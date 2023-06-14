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В Санкт-Петербурге начал работу экономический форум

«Известия» показали последние приготовления к открытию Петербургского международного экономического форума
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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14 июня в Санкт-Петербурге открывается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий показал последние приготовления к старту форума в выставочном центре «Экспофорум».

«Тем, кто окажется на форуме впервые, придется привыкать как минимум к внушительным расстояниям. Чтобы пройти быстрым шагом через весь главный пассаж, понадобится не менее пяти минут», — сказал журналист.

По его словам, организаторы ожидают делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов может превысить 6 трлн руб.

Корреспондент также отметил, что в форуме участвуют представители компаний из самых разных регионов РФ.

«Каждый российский регион пытается найти оригинальный способ привлечь внимание инвесторов. Ленинградская область явно делает ставку на свои природные богатства и туризм», — рассказал Золотницкий.

Как заметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Бегло, с которым пообщался журналист, бизнес в настоящее время видит перспективы Петербурга, чувствует ощутимую поддержку города со стороны президента России Владимира Путина.

«У нас хороший климат, выгодные условия и очень большие планы по развитию. Мы намерены подписать порядка 30 соглашений с инновационной составляющей на полтриллиона рублей», — заявил Беглов.

Для подписания различных контрактов и соглашений на форум съехались предприниматели со всего мира. Один из них — президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани, который, по словам журналиста, уже 30 лет помогает развивать сотрудничество между индийским и российским бизнесом.

«На этом форуме мы хотим встретиться с разными губернаторами, у нас больше 15 губернаторов для встречи есть. Мы лично хотим встретиться по поводу как укреплять российско-индийскую дружбу» – сказал Котвани.

Сдельное предложение: объем контрактов на ПМЭФ может достичь 6 трлн рублей
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13 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России планирует выступить 16 июня на пленарной сессии форума.

2 июня была опубликована расширенная деловая программа ПМЭФ. Главной темой форума стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров.

ПФЭМ пройдет на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.

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