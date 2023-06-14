Ребенок погиб при возгорании дачи в Новосибирске

В дачном доме Новосибирска в результате пожара погиб 11-летний мальчик, о чем рассказали в главном управлении МЧС по региону в среду, 14 июня.

В сообщении говорится, что в 07:52 (3:52 мск) в дачном доме садового общества «Конструктор» произошло возгорание. Когда пожарные прибыли на место происшествия, строение и баня были полностью в огне. Родителям удалось вынести из горящего дома четырехлетнего мальчика. Его госпитализировали в ожоговый центр.

Из-за обрушившейся кровли тушение пожара осложнилось. Возгорание удалось ликвидировать за семь минут. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа, а также психологи, которые оказывают помощь пострадавшим.

Накануне три человека погибли при пожаре в частном секторе в Новосибирской области. До прибытия пожарной охраны из загоревшегося дома самостоятельно смогли эвакуироваться восемь человек, из них четверо детей.