Три человека погибли при пожаре в частном секторе в Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области при пожаре в частном секторе погибли три человека. Об этом 13 июня сообщил глава Главного управления (ГУ) МЧС по региону Виктор Орлов.

«К сожалению, в Мошковском районе погибли три человека, огнем повреждены четыре частных дома», — отметил он на оперативном совещании областного правительства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области добавили, что пожар произошел минувшей ночью в поселке Порос. Как отмечено в Telegram-канале ведомства, сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Сибирская поступило в 01:39. До того как прибыла пожарная охрана, из дома самостоятельно смогли эвакуироваться восемь человек, из них четверо детей.

Ранее, 2 июня, трое детей погибли во время пожара в селе Карабула Красноярского края. Предварительно, это были двухлетний мальчик, 13-летняя и полугодовая девочки. Причины пожара выясняются.