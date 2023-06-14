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Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа танка Т-90 в зоне спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипаж танка Т-90 Южного военного округа (ЮВО) выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. В среду, 14 июня, Минобороны поделилось кадрами боевой работы подразделения.

Танки Т-90 выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). С закрытых позиций военные подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения, а также обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям.

Для разведки целей и корректировки огня российские военные применяют беспилотные летательные аппараты.

«Машина новая, машина хорошая. Для них (украинских боевиков) подбить такую машину — это за радость. Когда выезжает 90-й, это приоритетная для них цель. Но наши ребята уже опытные, маневрируют, уходят», — рассказал заместитель командира батальона с позывным Балтика.

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1 июня командир экипажа танка Т-90 «Прорыв» с позывным Малыш рассказал «Известям», что его машина уже трижды подрывалась на украинских минах. Военный получал ранения и дважды попадал в госпиталь, а в последний раз решил не ехать к медикам, так как всё обошлось благополучно из-за хорошей защищенности танка.

В настоящий момент Т-90 «Прорыв» является самой совершенной машиной в семействе Т-90. Он лучше других приспосабливается к работе в условиях современного боя. Так, у машины есть всеракурсная защита и высокоавтоматизированная система управления огнем.

В конце мая корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала боевую работу экипажа танка Т-90 ЮВО в ходе спецоперации. Отмечалось, что эти танки военнослужащие получили недавно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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