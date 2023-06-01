Трижды раненый командир экипажа Т-90 ВС РФ отметил безопасность российского танка

Командир экипажа танка Т-90 «Прорыв» с позывным Малыш в ходе разговора 1 июня с корреспондентом «Известий» рассказал, что его машина уже трижды подрывалась на украинских минах в ходе специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса. Военный получал ранения и дважды попадал в госпиталь, а в последний раз решил не ехать к медикам, так как всё обошлось благополучно из-за хорошей защищенности российской машины.

По словам военнослужащего, от подрывов в ходе боев не застрахован ни один танк, и они могут происходить, даже если территория была заранее проверена.

«Момент у нас был. Пехота три недели билась за здание, за банк. Танки отрабатывали по нему с расстояния полутора километров, потом пехота подходила. Затем мы уже выезжали с позиций по прямой наводке, с 200–300 м», — объясняет офицер.

Как рассказал военный, прежде чем продвинуться вперед, территорию проверяют на наличие мин, и только на следующий день по ней уже начинает продвигаться экипаж.

«Но всё равно моменты случаются. Бывает, даже сам ходил, сам дорогу смотрел, но поехал и подорвался на танке. В тот раз меня подбросило, дезориентация началась резкая. Я люк открыл, сдернул шлемофон, смотрю — механик тоже самое сделал. Вышел и вижу, что взрыв был прямо под танком. А третий наш товарищ погиб», — говорит командир.

Даже несмотря на то, что он получил тяжелую контузию, офицер отмечает, что танк — это эффективная машина в ходе спецоперации.

«Т-90 — лучше, чем Т-72. Чувствуешь себя защищеннее», — подытожил он.

Ранее, 26 мая, корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала боевую работу экипажа танка Т-90 Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации. Отмечалось, что танки Т-90 военнослужащие получили недавно. Огонь по машинам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется с закрытых позиций.

15 мая корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как в окрестностях Донецка бойцы ВС РФ отражают атаки ВСУ танками Т-90.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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