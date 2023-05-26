Российские военнослужащие тремя танками уничтожили роту ВСУ

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала боевую работу экипажа танка Т-90 Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации.

Отмечается, что танки Т-90 военнослужащие получили недавно. Огонь по машинам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется с закрытых позиций.

«Мы роту тремя танками сожгли. Ну, а что делать? Нам только вперед», — поделился командир танкового экипажа с позывным Лебедь.

По словам корреспондента, огневые позиции российских танкистов надежно замаскированы. Выявить их можно разве что по характерному звуку.

«Машины действительно новые, отличаются они, наверное, всем. Здесь новый прицел панорамный у командира, есть возможность управления дистанционно зенитной установкой. Система защиты усовершенствованная», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Эверест.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал работу танкистов 1-го Донецкого корпуса на авдеевском направлении. Военнослужащие ведут огонь по укрепрайонам противника с закрытых огневых позиций.

15 мая корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как в окрестностях Донецка бойцы ВС РФ отражают атаки ВСУ танками Т-90.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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