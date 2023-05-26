Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония заморозила активы 17 физлиц и 78 организаций из России
Мир
В посольстве заявили о небывалом ухудшении отношений РФ и Финляндии
Экономика
Российские типографии начали переход на производство упаковки
Происшествия
Автобус загорелся на КАД в Петербурге
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области
Мир
Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдет в Москве
Мир
В Кремле началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
Мир
Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат
Общество
МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Сюжет:

Российские военнослужащие тремя танками уничтожили роту ВСУ

Экипаж танка Т-90 ЮВО уничтожил роту ВСУ в зоне спецоперации
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала боевую работу экипажа танка Т-90 Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации.

Отмечается, что танки Т-90 военнослужащие получили недавно. Огонь по машинам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется с закрытых позиций.

«Мы роту тремя танками сожгли. Ну, а что делать? Нам только вперед», — поделился командир танкового экипажа с позывным Лебедь.

По словам корреспондента, огневые позиции российских танкистов надежно замаскированы. Выявить их можно разве что по характерному звуку.

«Машины действительно новые, отличаются они, наверное, всем. Здесь новый прицел панорамный у командира, есть возможность управления дистанционно зенитной установкой. Система защиты усовершенствованная», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Эверест.

Везде в ходу: российская армия по-новому взглянула на тягачи МТ-ЛБ
Опыт СВО возродил интерес к широкому использованию неприхотливых советских вездеходов

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал работу танкистов 1-го Донецкого корпуса на авдеевском направлении. Военнослужащие ведут огонь по укрепрайонам противника с закрытых огневых позиций.

15 мая корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как в окрестностях Донецка бойцы ВС РФ отражают атаки ВСУ танками Т-90.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023