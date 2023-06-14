Международный джазовый фестиваль пройдет в Москве с 19 по 25 июня

В Москве с 19 по 25 июня пройдет Международный джазовый фестиваль, на котором выступят более тысячи российских и иностранных музыкантов. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Открытие и закрытие фестиваля пройдет в концертном зале «Зарядье», отмечает телеканал «360». Основной площадкой фестиваля станет сад «Эрмитаж». Там с 20 по 24 июня пройдут выступления таких артистов, как Валерий Сюткин и Light Jazz, трио Олега Аккуратова и Chiangmai Street Jazz Collective из Таиланда.

Кроме того, гостей ждут музыкальные номера Eddie Gomez (США), Андрея Кондакова, Игоря Бутмана, Эдуарда Зизака. В саду «Эрмитаж» посетители смогут насладиться выступлениями Варвары Убель и квартета Олега Бутмана. Хедлайнером вечера станет Мот, сообщает «Москва 24».

Помимо этого, для горожан подготовили творческие мастер-классы, а также мероприятия специально для детей, пишет RT.

Мероприятия фестиваля также пройдут в парке искусств «Музеон», на ВДНХ, площади перед ЦУМом, в фудмолле «Депо. Москва» и на Северном речном вокзале, уточняет РИАМО. Все площадки будут работать бесплатно, пишет агентство городских новостей «Москва».

Произведения российского композитора Сергея Рахманинова зазвучали в московском метро в День России 12 июня.

В честь 150-летия со дня рождения композитора его музыка будет звучать с 21:00 до 23:00 на платформах станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы с 12 по 25 июня.