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Международный джазовый фестиваль пройдет в Москве с 19 по 25 июня

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В Москве с 19 по 25 июня пройдет Международный джазовый фестиваль, на котором выступят более тысячи российских и иностранных музыкантов. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Открытие и закрытие фестиваля пройдет в концертном зале «Зарядье», отмечает телеканал «360». Основной площадкой фестиваля станет сад «Эрмитаж». Там с 20 по 24 июня пройдут выступления таких артистов, как Валерий Сюткин и Light Jazz, трио Олега Аккуратова и Chiangmai Street Jazz Collective из Таиланда.

Кроме того, гостей ждут музыкальные номера Eddie Gomez (США), Андрея Кондакова, Игоря Бутмана, Эдуарда Зизака. В саду «Эрмитаж» посетители смогут насладиться выступлениями Варвары Убель и квартета Олега Бутмана. Хедлайнером вечера станет Мот, сообщает «Москва 24».

Помимо этого, для горожан подготовили творческие мастер-классы, а также мероприятия специально для детей, пишет RT.

Мероприятия фестиваля также пройдут в парке искусств «Музеон», на ВДНХ, площади перед ЦУМом, в фудмолле «Депо. Москва» и на Северном речном вокзале, уточняет РИАМО. Все площадки будут работать бесплатно, пишет агентство городских новостей «Москва».

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