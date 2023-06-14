В РФ введут налоговый вычет 52 тыс. рублей по долевому страхованию жизни

Средства граждан по долевому страхованию жизни (ДСЖ) гарантируют на 2,8 млн рублей (если компания, продавшая продукт, обанкротится, то клиенту вернут деньги в пределах этой суммы), а также предусмотрят налоговый вычет, как по программе долгосрочных сбережений, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений будет распространяться на уплаченные потребителем взносы до 400 тыс. рублей в год и может составить до 52 тыс., отмечали ранее в ведомстве.

ДСЖ будет совмещать классическое страхование жизни и возможность инвестировать часть уплаченных взносов в нерискованные инструменты. Законопроект сейчас готовится ко второму чтению, в ЦБ рассчитывают на его принятие уже в ближайшее время.

В рамках нового продукта клиенты будут сами выбирать, куда вкладывать средства, и самостоятельно нести риски, при этом перечень дозволенных инструментов будет ограничен открытыми паевыми инвестиционными фондами, отметили в пресс-службе ЦБ. Там добавили: устанавливать дополнительные лимиты на покупку ДСЖ для неквалифицированных инвесторов не планируется.

Участники рынка поддержали инициативы. Налоговый вычет до 52 тыс. в год и страхование средств на 2,8 млн будут стимулировать спрос на ДСЖ, сообщили в пресс-службе «Согласие-Вита». Ряд компаний рассказали о планах выпускать новый продукт.

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Паевой фон: налоговый вычет по долевому страхованию жизни составит 52 тыс. рублей