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В РФ введут налоговый вычет 52 тыс. рублей по долевому страхованию жизни

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Средства граждан по долевому страхованию жизни (ДСЖ) гарантируют на 2,8 млн рублей (если компания, продавшая продукт, обанкротится, то клиенту вернут деньги в пределах этой суммы), а также предусмотрят налоговый вычет, как по программе долгосрочных сбережений, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Последний риск: россияне втрое сократили инвестиции в сложные продукты
Как регулирование ЦБ в дальнейшем повлияет на рынок

Налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений будет распространяться на уплаченные потребителем взносы до 400 тыс. рублей в год и может составить до 52 тыс., отмечали ранее в ведомстве.

ДСЖ будет совмещать классическое страхование жизни и возможность инвестировать часть уплаченных взносов в нерискованные инструменты. Законопроект сейчас готовится ко второму чтению, в ЦБ рассчитывают на его принятие уже в ближайшее время.

В рамках нового продукта клиенты будут сами выбирать, куда вкладывать средства, и самостоятельно нести риски, при этом перечень дозволенных инструментов будет ограничен открытыми паевыми инвестиционными фондами, отметили в пресс-службе ЦБ. Там добавили: устанавливать дополнительные лимиты на покупку ДСЖ для неквалифицированных инвесторов не планируется.

Участники рынка поддержали инициативы. Налоговый вычет до 52 тыс. в год и страхование средств на 2,8 млн будут стимулировать спрос на ДСЖ, сообщили в пресс-службе «Согласие-Вита». Ряд компаний рассказали о планах выпускать новый продукт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Паевой фон: налоговый вычет по долевому страхованию жизни составит 52 тыс. рублей

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