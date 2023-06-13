Путин посмертно наградил погибшего при тушении пожара под Волгоградом сотрудника администрации

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников администрации Иловлинского района Волгоградской области, которые участвовали в тушении крупного степного пожара в августе 2022 года. Погибший при тушении начальник отдела администрации Александр Переярин награжден посмертно, о чем стало известно 13 июня.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, наградить: Переярина Александра Владимировича — начальника отдела администрации Иловлинского района Волгоградской области», — сказано в указе президента.

Александр Переярин был награжден орденом Мужества. Медали «За отвагу на пожаре» удостоены консультант аппарата Владимир Вагнер, консультант отдела Сергей Кочелаев и главный специалист-зоотехник отдела администрации Иловлинского района Петр Сигачев.

В августе 2022 года в Волгоградской области произошел крупный степной пожар. Огонь вспыхнул на окраине хутора Стародонского, в 15 км от детского лагеря «Лазурный». Мужчины отправились к месту пожара, чтобы предотвратить угрозу жизни и​ ​здоровью ​отдыхавших в лагере детей​.

Не имея специальных средств тушения и обмундирования, они пытались совладать со стихией. Три сотрудника администрации получили ожоги, а Александр Переярин погиб, сообщали тогда в администрации.

Накануне, 12 июня, Путин лично вручал награды Героям Труда и лауреатам Государственной премии 2022 года. Церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.