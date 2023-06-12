Путин в Кремле награждает Героев Труда и лауреатов госпремий

Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года началась в День России, 12 июня, в Большом Кремлевском дворце. Президент России Владимир Путин вручает награды лично.

Признания заслуг в области науки и технологий удостоились ученые Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, Михаил Скорохватов, Владимир Копейкин, Геннадий Сухих, Левон Ашрафян, Дмитрий Трофимов.

Награды из рук президента получили Герои Труда: управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, руководитель центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии № 1 Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина.

Помимо научных специалистов и Героев труда премии могут быть удостоены деятели искусства и культуры, а также лица, отметившиеся достижениями в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Так, в числе приглашенных оказались гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров руководитель Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова.

Соискателем премии может быть как один человек, так и коллектив. Лауреаты премии получают вознаграждение в размере 10 млн рублей, а также диплом и знаки отличия.

По всей России в честь государственного праздника проходят торжественные мероприятия, акции и концерты. Впервые День России в составе страны празднуют жители новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.