Празднование Дня России началось по всей стране

Российских городах началось празднование Дня России. По всей стране проходят масштабные торжественные мероприятия, акции и флешмобы.

Из-за разницы в часовых поясах череду празднований открывал Петропавловск-Камчатский. У Стелы воинской славы состоялся патриотический концерт и акция «Встанем», которая проходит по всей стране. Символ флешмоба — рукопожатие и сцепление рук в замок как жест единения и солидарности двух поколений победителей. Всего в акции приняли участие сотни тысяч россиян.

Масштабные празднования проходят в Севастополе. Как передает корреспондент «Известий» Николай Аксенов, с самого утра гости и жители города возложили цветы к мемориалам, а улицы огласились гудками машин, участвующих в праздничном автопробеге. Также по центру в составе торжественных караулов маршрируют моряки и солдаты, а на воде в единый ряд выстроились суда с российскими флагами.

День России впервые в составе страны официально празднуют жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Празднования проходят и за рубежом. Так, в столице Кипра Никосии в честь Дня России также прошел концерт, который посетили сотни жителей страны.

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции также поздравили соотечественников с Днем России.