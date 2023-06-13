Путин заявил о корректировке американским БПЛА атаки на российских корабль

В атаке на российский корабль, охранявший газопровод «Турецкий поток», участвовали четыре морских беспилотника, они уничтожены, но их работу корректировал американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Вчера или позавчера на наш корабль, который охранял «Турецкий поток» — газовую трубу, которая идет в Турцию, — на него была совершена атака. Четыре беспилотника полупогруженных», — сказал он.

Путин подчеркнул, что три морских беспилотника уничтожили сразу, четвертый потерял ход, «его потом добили».

Сразу после этого — еще четыре беспилотника, добавил президент.

В это же время над нейтральными водами «висел беспилотный аппарат стратегической разведки США».

«Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников», — подчеркнул Путин.

Он заключил, что США всё глубже погружаются в украинский конфликт.

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