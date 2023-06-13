Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе участника СВО
Мир
СМИ узнали о предостережениях США от совершения Киевом терактов на «Северных потоках»
Армия
Путин заявил о корректировке американским БПЛА атаки на российских корабль
Мир
Путин допустил выход РФ из зерновой сделки
Общество
Из-за обстрела Луганска со стороны украинских боевиков повреждена промзона города
Политика
Путин заявил о наличии у России снарядов с обедненным ураном
Мир
Прокурор предупредил об угрозе тюремного заключения до 22 лет для Трампа
Политика
Путин заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в РФ
Мир
Военный эксперт объяснил отсутствие запрета на снаряды с обедненным ураном
Армия
Путин заявил, что в дополнительной мобилизации нет необходимости
Армия
Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире
Авто
АвтоВАЗ дал новый прогноз российскому авторынку в 2023 году
Сюжет:

Путин заявил о корректировке американским БПЛА атаки на российских корабль

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В атаке на российский корабль, охранявший газопровод «Турецкий поток», участвовали четыре морских беспилотника, они уничтожены, но их работу корректировал американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Вчера или позавчера на наш корабль, который охранял «Турецкий поток» — газовую трубу, которая идет в Турцию, — на него была совершена атака. Четыре беспилотника полупогруженных», — сказал он.

Путин подчеркнул, что три морских беспилотника уничтожили сразу, четвертый потерял ход, «его потом добили».

Сразу после этого — еще четыре беспилотника, добавил президент.

В это же время над нейтральными водами «висел беспилотный аппарат стратегической разведки США».

«Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников», — подчеркнул Путин.

Он заключил, что США всё глубже погружаются в украинский конфликт.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023