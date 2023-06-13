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Путин заявил о наличии у России снарядов с обедненным ураном

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Россия располагает боеприпасами с обедненным ураном в большом количестве, но пока что они не применяются, о чем во вторник, 13 июня, заявил президент РФ Владимир Путин .

Он подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном в ответ на использование их противником.

Глава государства заявил, что в настоящее время нет необходимости в их применении.

«На упреждение [отвечать] нет необходимости. Таких боеприпасов с обедненным ураном у нас много. И если они (Вооруженные силы Украины. — Ред.) будут применять, то мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть, мы не применяем их просто. Но если потребуется, мы в состоянии это сделать», — сказал Путин.

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13 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, написала, что Белый дом намерен предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Россия должна запросить заседание Совета Безопасности ООН из-за информации о передаче такого оружия Киеву. Он подчеркнул, что применение снарядов с обедненным ураном — грубейшее нарушение всех международных правил, потому что это грозит заражением территории и проблемами со здоровьем граждан, которые будут проживать в зоне применения данных снарядов.

Ранее, 25 марта, президент России так же предупреждал о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет. Он подчеркнул, что такое оружие наиболее опасного характера для человека и окружающей среды, и при их использовании украинской стороной будут загрязнены посевные площади в стране.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведение было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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