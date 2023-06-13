Врач рассказала о смертельной опасности яблок

Яблоки могут быть не только полезными, но и опасными. В частности, в их косточках содержится вещество, которое может привести к смерти, рассказала «Известиям» 13 июня врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна.

«Не стоит употреблять вместе с мякотью косточки — в них содержится гликозид амигдалина, который под воздействием ферментов трансформируется в цианистый водород. Его чрезмерное поступление в организм (полстакана косточек) взрослого человека может привести к летальному исходу», — предупредила Куприна.

Кроме того, по ее словам, если съесть слишком много яблок, то возможно развитие дисбаланса микрофлоры, сопровождающегося брожением и метеоризмом. Также исследования независимой общественной организацией в США показали, что яблоки занимают лидирующее место в списке продуктов с повышенным содержанием пестицидов. Поэтому в день рекомендуется употреблять не более двух крупных фруктов.

Врач отметила, что лучше приобретать яблоки, выращенные в домашнем регионе, так как привезенные издалека обрабатывают химикатами для увеличения срока их хранения и транспортировки.

«Треснувшие яблоки, яблоки с вмятинами на поверхности могут служить резервуаром для размножения кишечных инфекций. В яблоках с подбитыми бочками может начать размножаться грибок, способствующий выработке опасного токсина патулина, что также является причиной отравления», — добавила Куприна.

Самое опасное поражение этого продукта, по ее словам, связано с пенициллезной гнилью, когда в нем накапливается токсин патулин, обладающий мутагенным, генотоксическим, а в экспериментах на животных и канцерогенным действием.

«Этот токсин сохраняется и при переработке — в соке, джемах, пюре, компотах и т.д. Но даже в таком случае, если часть яблока обрезать, отступив от подгнившей зоны на 1–2 см, оно становится безопасным для здоровья. Такие яблоки можно спокойно использовать в пищу», — подчеркнула врач.

Также она рассказала о противопоказаниях для употребления данного фрукта. В первую очередь это аллергия на яблоки, а также любые обострения заболеваний желудочно-кишечного такта — гастрит, колит, язвенная болезнь, холецистит. Людям с повышенным уровнем глюкозы или сахарным диабетом не стоит выбирать яблоки красных и желтых сортов, так как они обладают высоким гликемическим индексом.

В заключение она обратила внимание, что яблоки являются одними из самых полезных фруктов за счет сбалансированного сочетания витаминов, минералов, фруктовых кислот и клетчатки. Главное — соблюдать меру и следить за их качеством.

В августе прошлого года диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова рассказала о пользе яблок при похудении.

По словам специалиста, в них содержатся полифенолы, которые способствуют уменьшению жировых отложений, а яблочная кислота улучшает обмен веществ. Плотникова посоветовала выбирать зеленые яблоки, так как они менее калорийны. Кроме того, они полезны для зубов и полости рта.