Легкомоторный самолет аварийно сел на пляж в Уэльсе

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на пляже в Уэльсе в Великобритании. Об этом 13 июня сообщает Sky News со ссылкой на очевидцев происшествия.

Аварийная посадка самолета произошла в 9:20 (11:20 мск) у павильона Порткоула. Врачи, приехавшие по вызову, осмотрели пилота. Позже служба скорой помощи подтвердила журналистам, что одного человека доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Для обеспечения безопасности воздушного судна и судоходства были задействованы спасательные шлюпки.

4 июня в Словакии недалеко от города Долни Хричов разбился небольшой самолет. Во время инцидента погиб пилот.