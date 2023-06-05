Пилот погиб во время крушения небольшого самолета в Словакии

В Словакии недалеко от города Долни Хричов разбился небольшой самолет, пилот погиб на месте крушения. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщило ТАСР со ссылкой на авиационную спасательную службу.

«К сожалению, на месте было установлено, что человек в обломках самолета уже не подавал признаков жизни и врач мог лишь констатировать смерть на месте», — передает издание заявление спасателей.

Врачи спускались к месту происшествия с помощью бортовой лебедки вертолета. Однако спасательную операцию пришлось завершить, вернувшись на базу без пациента.

Сообщается, что о крушении моторного самолета рассказали очевидцы. Данный инцидент также подтвердила пресс-секретарь жилинской региональной полиции Зузана Шефчикова.

Ранее, 27 мая, два человека погибли во время крушения легкомоторного самолета на западе Австрии в районе Пинцгау. Небольшой самолет разбился у парковки на трассе, на месте крушения произошли пожар и небольшие взрывы.