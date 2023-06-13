Власти предложили производителям использовать кириллицу в названиях автомобилей

АвтоВАЗу предложили переименовать модели автомобилей, используя кириллицу, сообщил 13 июня вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

Вице-премьер считает, что использование кириллицы в названиях отечественных автомобилей для российского рынка ― полностью оправданный шаг.

Предложение переименовать модели АвтоВАЗа будет выдвинуто на ближайшем собрании совета директоров компании. Если производитель воплотит идею Минпромторга, то знакомые россиянам Lada Vesta и Lada Granta превратятся в «Лада Веста» и «Лада Гранта».

Минпромторг РФ 13 июня поддержал возрождение автобренда «Ока» и заявил о готовности рассмотреть вопрос оперативно. По словам Мантурова, предложение будет рассмотрено, как только поступит.

Он подчеркнул, что первой ласточкой в данной тенденции стал «Москвич» в дополнение к «Лада». Также Мантуров выразил надежду, что в следующем году будет возрождено производство автомобилей «Волга».