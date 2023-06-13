Очаги птичьего гриппа зарегистрировали в Магаданской области

Карантин по птичьему гриппу ввели на территории Магаданской области. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на правительство региона.

Павшие водоплавающие птицы были обнаружены на берегу Охотского моря в районе поселка Тауйск в Ольском муниципальном округе. Центр гигиены и эпидемиологии Магаданской области провел исследования и подтвердил факт заражения погибших пернатых высокопатогенным гриппом птиц типа А. Карантин введен указом губернатора.

Жителям региона рекомендуют при обнаружении павших птиц не принимать меры по их ликвидации.

В конце мая домашних птиц изъяли в 11 населенных пунктах Нижегородской области в связи с распространением птичьего гриппа. В муниципалитете действует карантин.