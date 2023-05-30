Домашнюю птицу изъяли в 11 деревнях Нижегородской области

Домашнюю птицу изъяли в 11 населенных пунктах в Шарангском районе из-за ситуации с птичьим гриппом, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Пернатых изъяли у владельцев личных подсобных хозяйств, которые находятся в угрожаемой зоне. В нее входят деревни Поздеево, Куклино, Посташ, Свинцово, Королево, Торопово, Большое Доброво, Малое Зверево, Москвино, Фоминское.

Жители населенных пунктов, у которых изъяли птицу, получат компенсацию. Пока ее размер не был озвучен, отмечает ИА «НьюсНН».

На прошлой неделе в Шарангском округе ввели карантин. Там обнаружили птичий грипп у мертвых чаек. Останки собрали и уничтожили. Места их обнаружения дезинфицируют.