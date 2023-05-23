Птичий грипп зарегистрировали в Нижегородской области

В Нижегородской области в Шарангском округе ввели карантин. Там обнаружили птичий грипп у мертвых чаек. Останки собрали и уничтожили. Места их обнаружения дезинфицируют.

Как рассказал ИА «НьюсНН» начальник отдела ветеринарного надзора регионального управления Россельхознадзора Игорь Зюзин, карантин будет действовать в течение 30 дней. Срок зависит от скорости проведения эпизоотических мероприятий.

Домашних птиц изымут из хозяйств, расположенных в радиусе 5 км от места обнаружения падших чаек. Птицефабрики переведены на усиленную защиту. Транспортные средства тщательнее обрабатываются, ведется борьба с уличными птицами, которые могут попасть в помещения предприятий.

Зюзин сообщил, что заболевание имеет сезонный характер. Обычно случаи регистрируют в период с мая по октябрь. Сейчас завершается миграция птиц, поэтому специалисты не исключают, что случаи гриппа в Нижегородской области заносные.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказывал, что человек маловосприимчив к вирусу птичьего гриппа, поэтому риск эпидемии заболевания невелик.